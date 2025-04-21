«Чрезвычайно важная вещь»: Путин о расселении людей из аварийного жилья Путин: власти обязаны завершить программу расселения аварийного жилья

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Работа по расселению людей из аварийного жилья чрезвычайно важна, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов. По его словам, власти обязаны завершить ее.

Программа расселения аварийного жилья — чрезвычайно важная вещь, и наша обязанность просто перед людьми завершить эту работу, — сказал глава государства.

К 2030 году в России должно быть ликвидировано более 6,2 млн квадратных метров непригодного жилья, заявил президент страны Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития инфраструктуры для жизни. По словам главы государства, при этом 345 тысяч человек должны переехать в новые дома.

До этого юрист Илья Русяев заявил, что жильцов аварийного дома должны переселять в течение года с момента включения объекта в соответствующую программу. Эксперт подчеркнул, что реальность зачастую отличается от норм законодательства. По его словам, бывают и затягивание сроков, и бюрократические проволочки, и отсутствие финансирования.

Также депутат Ярослав Нилов ранее призвал жителей аварийного дома в Хабаровске, где недавно упала печь и пробила потолок соседей, бить тревогу. Парламентарий подчеркнул, что это не первый случай, когда дома признают аварийными. Он напомнил, что при таких ситуациях региональные власти должны предоставлять альтернативное жилье.