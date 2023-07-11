Песков пригрозил Франции после решения передать Киеву дальнобойные ракеты Песков назвал решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия ошибочным

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Дмитрий Песков

Решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия ошибочное и чреватое последствиями для Киева, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия будет вынуждена принять контрмеры. При этом, уточнил пресс-секретарь президента РФ, на ход СВО это не повлияет.

Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры, — сказал Песков.

11 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поможет контрнаступлению ВСУ, передав дальнобойные ракеты. При этом он не уточнил, о каких именно снарядах идет речь.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны не имеют права поставлять Украине вооружение. Она сослалась на документ «Общая позиция», который регулирует экспорт продукции военного назначения с 2008 года. Так, в одном из пунктов документа говорится о недопустимости поставок вооружения странам, где его высокая концентрация может спровоцировать внутренние репрессии.