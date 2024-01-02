Члены правительства России исполнили мечты детей с «Елки желаний»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Федеральные чиновники исполнили мечты детей с «Елки желаний», пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу кабмина. Так, вице-премьер РФ Андрей Белоусов подарил мальчику из Нижегородской области футбольные бутсы и экипировку.

Зампред кабмина также подарил девятилетнему Андрею экскурсию на главный городской стадион. А 16-летний Алексей из того же региона получил в подарок от Белоусова палатку.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сходил с семилетним Егором на экскурсию в депо Московского метрополитена. Они вместе прокатились в кабине машиниста электропоезда «Русич». Кроме того, Оверчук исполнил желание 13-летней Софьи, которой сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД рассказали о проведении некоторых экспертиз. А пятилетнему Аделю досталась в подарок поездка на базу спортивной команды «КамАЗ-Мастер».

Также желания ребят исполнили глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и министр спорта Олег Матыцин. А глава МЧС Александр Куренков организовал 12-летнему Кириллу тренировку по боксу с мастером спорта Александром Черепановым и помог семилетнему Павлу побывать в роли пожарного.

Ранее президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с 11-летним Никитой, исполнив его мечту с «Елки желаний». Глава государства также организовал для мальчика экскурсию по Эрмитажу.