Бойцам ЧВК «Вагнер» дали время сложить оружие Крашенинников: действия ЧВК «Вагнер» антиконституционны и антиобщественны

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер» еще могут сложить оружие и избежать наказания, учитывая их заслуги в ходе специальной военной операции, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что это нужно сделать как можно скорее. Крашенинников также отметил, что действия ЧВК «Вагнер» носят антиконституционный и антиобщественный характер, государство и общество должны сплотиться.

Совершенно очевидно, что это антиконституционные действия. Безусловно, с точки зрения уголовного законодательства и конституции это попытка мятежа, — сказал он.

По словам Крашенинникова, правовая система страны готова отреагировать на случившееся.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что попытка раскачать общество и разжечь огонь братоубийственной гражданской войны в России провалилась. По его словам, вооруженный мятеж является преступлением, которое невозможно оправдать былыми заслугами.

24 июня президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к гражданам, что власти жестко ответят на действия тех, кто пытается устроить мятеж. Он подчеркнул, что любая внутренняя смута представляет смертельную угрозу для российской государственности и нации.