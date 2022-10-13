Член СПЧ Кабанов сообщил о новом нарушении указа о мобилизации Член СПЧ Кабанов: проходивших службу мобилизуют без учета военно-учетной специальности

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В ходе частичной мобилизации людей берут служить не по военно-учетной специальности, как этого требовал президент России Владимир Путин, заявил в своем Telegram-канале член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он также указал на отсутствие разъяснений по выплате пенсий мобилизованным военным пенсионерам и нежелание банков оформлять кредитные каникулы мобилизованным.

Реальных специалистов в артиллерии, окончивших военное училище по этой специальности, <...> почему-то отправляют командиром взвода в мотострелки. А человек уже в возрасте, — написал Кабанов.

Ранее сообщалось, что президентский Совет по правам человека готовит пакет предложений правительству РФ, который содержит введение военно-врачебных комиссий для оценки годности резервистов. Об отсутствии в ряде регионов обязательных медкомиссий для мобилизуемых эксперты говорят уже давно. С жалобами на отсутствие медицинского контроля в СПЧ обращаются в том числе региональные омбудсмены и представители военного командования.

Также Совет по правам человека намерен просить правительство установить критерии брони от мобилизации, включая номера специальностей, разбивку по возрасту и наличию военно-учетной специальности.