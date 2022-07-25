Чижов: новые санкции ЕС даже не тянут на седьмой пакет

Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Владимир Чижов

У Евросоюза не четкой перспективы относительно дальнейших шагов по сдерживанию России. В связи с этим новые санкции, которые Брюссель ввел в отношении РФ, не следует переоценивать, они даже не тянут на полноценный седьмой пакет, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Если говорить о конкретных шагах по сдерживанию России, то они отражают в первую очередь нервозность Евросоюза и отсутствие четкой перспективы, что делать дальше, — сказал он.

Чижов напомнил, что, когда европейские политики только начинали вводить санкции, их предупреждали о необходимости просчитывать обратные шаги, каким образом будут отменяться ограничения. Однако инициаторы санкций об этом не задумывались.

Называть новые ограничения седьмым пакетом значит переоценивать их. По словам постпреда, «на седьмой явно не тянет».