Читавший лекции в Сколково экс-депутат объявлен террористом в России Росфинмониторинг включил экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева в перечень террористов

Фото: t.me/i_ponomarev

Илья Пономарев

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов экс-депутата Госдумы России Илью Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Соответствующая информация опубликована в национальной части перечня на сайте ведомства.

Пономарев Илья Владимирович, 06.08.1975 года рождения, город Москва, — указано в списке.

Утром 29 декабря в рамках дела против экс-депутата в семи регионах России была начата серия обысков у администраторов Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы.

Ранее сообщалось, что Пономарев объявлен в розыск в том числе из-за нарушения требования подписки о невыезде, он также скрывается от меры пресечения. В 2014 году в отношении экс-депутата возбудили уголовное дело о растрате. Сначала Пономарев переехал в США, затем перебрался на Украину, где со временем получил вид на жительство, а потом и гражданство.

В августе Пономарев озвучил свою версию убийства журналистки Дарьи Дугиной. По его словам, это совершила некая Национальная республиканская армия. Себя и свои медиаресурсы Пономарев объявил рупором этой организации.