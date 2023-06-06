«Чистейшее воровство»: Степашин высказался о приватизации 90-х в России Степашин назвал приватизацию 1990-х в России чистейшим воровством

Фото: Алексей Федосеев/РИА Новости

Бывший премьер-министр России, экс-глава Счетной палаты, президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил, что приватизация 1990-х годов была «чистейшим воровством». На встрече с читателями в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» Степашин рассказал, что в течение двух лет готовил доклад об итогах приватизации по поручению Владимира Путина, тогда только ставшего президентом, передает корреспондент NEWS.ru.

С нами сотрудничал американский специалист, Нобелевский лауреат в области экономики, гражданин США Джозеф Стиглиц. Знаете, как он назвал нашу приватизацию? «Самой мошеннической из всех приватизаций восточной Европы». И я с ним согласен: это было чистейшее воровство и разрушение нашей промышленности, — сказал Степашин.

Он отметил, что тогда занимал должность главы Счетной палаты, на которой проработал почти 14 лет.

Также в беседе с участниками фестиваля Степашин высказал мнение, что в России нужно менять экономику и создавать промышленную политику. По его словам, Путин это прекрасно понимает и не раз об этом говорил. Он подчеркнул, что давно знает главу государства и считает, что сейчас Путин вынужден брать на себя все рычаги управления.