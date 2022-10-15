Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в шахте на севере Турции

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со взрывом в шахте на севере Турции в Бартыне. Жертвами случившегося стали 40 человек, еще более 30 получили травмы и были госпитализированы.

Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти сообщал, что на месте взрыва на глубине 300 метров в шахте находились 115 рабочих. Некоторым из них удалось эвакуироваться, однако несколько десятков людей находятся под землей — к ним пытаются добраться специалисты. Спасательная операция продолжается уже больше 12 часов.

Губернатор провинции Бартын Нуртач Арслан рассказал, что 74 спасательных отряда продолжают свою работу на глубине 250 метров. 44 человека находятся на глубине 300 метров, 5 человек — на 350 метрах.

Также стало известно, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить место взрыва. Помимо него, на место инцидента отправились глава МВД Сулейману Сойлу и министр природных ресурсов и энергетики Фатих Донмез.