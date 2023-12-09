Чиновников пообещали уволить за владение иностранными акциями Краснов: владеющих иностранными акциями чиновников ждет увольнение

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Чиновников, владеющих иностранными ценными бумагами, ждет «короткий разговор» и увольнение, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в беседе с RT. По его словам, покупка финансовых инструментов за рубежом будет являться нарушением антикоррупционных запретов. Такие меры, безусловно, оправданы в сложившихся реалиях, указал он.

Особый акцент я бы хотел сделать на запрете владения или пользования иностранными финансовыми инструментами, нарушение которого влечет увольнение тех должностных лиц, на которых он распространяется. Такая мера ответственности, безусловно, оправдана в наших реалиях, в первую очередь исходя из соображений национальной безопасности, — объяснил Краснов.

На данный момент нарушение соответствующих запретов чиновниками имеет место, добавил генпрокурор. Такие факты оперативно выявляются и пресекаются. По словам Краснова, материальная зависимость чиновников от иностранных структур недопустима.

Ранее генпрокурор РФ сообщил, что за девять месяцев текущего года у коррупционеров изъяли имущества стоимостью более чем на 220 млрд рублей. По его словам, в распоряжение государства к настоящему моменту переданы 3472 объекта недвижимости на сумму свыше 120 млрд рублей.