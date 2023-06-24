Чьи уши торчат из мятежа Пригожина Президент назвал предательством народа попытку устроить вооруженный мятеж в стране

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

В августе 1991 года, когда ГКЧП вывел бронетехнику на улицы нашей столицы в надежде так неловко, по-медвежьи остановить бег исторического времени, стало ясно, что страна не только исчерпала свой лимит на революции из серии «до основанья, а затем...», но и на узкогрупповую конспирологию. Пусть и под самыми привлекательными лозунгами.

Иностранные уши почти за каждым мятежом

В своем обращении к нации по поводу мятежа Пригожина президент напомнил печальную историю 1917 года, когда явно спровоцированная Февральская революция (саботаж с подвозом продовольствия в столицу, нагнетание слухов о предательстве в Зимнем дворце) не только вспыхнула накануне планировавшегося решающего наступления нашей армии, но и дала толчок к погружению страны в пучину безвластия и Гражданской войны, что продолжалась четыре года и унесла жизней больше, чем все бои Первой мировой войны. Страну и победы лишили, и подвергли невиданному разорению.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

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Это удивительная закономерность нашей истории: разного рода бунты и мятежи потрясали ее в моменты усиления внешнего давления. Тот же Степан Разин выступал вроде не против царя, а порицал исключительно негодных бояр, что батюшку Алексея Михайловича обманывают. Не правда ли, возникает прямая ассоциация с нынешними событиями? Рассылал свои «прелестные письма», в которых призывал вешать воров из числа дворян, по нынешним понятиям — коррупционеров. Примечательно, что уже тогда за «разинщиной» внимательно следили в Европе, в частности в Англии, где и вышло первое подробное исследование на его счет.

В разворачивавшееся Смутное время сильнейший удар в спину центральным властям царя Василия Шуйского нанес мятеж под руководством Ивана Болотникова, человека со смутной же биографией. Известно, что он, профессиональный воин (боевой холоп), попал в плен в Крыму, оказался в Европе, где якобы был наемником. Затем в начале российских неурядиц вернулся домой. Чуть было не дошел со своими мятежными силами до Москвы и немало способствовал роковому расколу страны.

Кто манипулировал Пугачевым

Другое восстание под руководством Кондратия Булавина породило немало надежд у шведов, ведших с Российской империей тяжелую и затяжную Северную войну, на серьезное ослабление российских сил, вынужденных подавлять и внутренних противников. А уж пугачевский бунт, бессмысленный и беспощадный, заставил Екатерину Вторую пойти на заключение с Турцией поспешного мира, который оказался куда менее выгодными для России, несмотря на серию блестящих военных побед.

К слову, не стоит думать, что простой казак Емельян Пугачев, провозгласивший себя выжившим императором Петром Третьим, действовал исключительно в силу своего природного дарования. Фактически доказано присутствие в его как бы штабе польских офицеров (какое совпадение). Была неоднократно перехвачена дипломатическая переписка, свидетельствовавшая о том, что Пугачева стремились поддержать и финансировать не только из Турции, но и из Европы.

Этот мятеж вообще стал образцовым инструментом тогдашних западных спецслужб, рыцарей плаща и кинжала, для вмешательства в наши внутренние дела.

А уж как не вспомнить о печальных событиях начала октября 1993 года и призраке гражданской войны на фоне все более острого противостояния Верховного Совета и Кремля. И отчаянные призывы в эфире вице-президента, бывшего летчика Александра Руцкого, заблокированного в Белом доме: «Поднимайте самолеты, бомбите Кремль... Я же герой!»

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Баррикады на Новом Арбате 2 октября 1993 года

Конечно, многие противоречия вызревают отнюдь не по причине внешнего воздействия. Но то, что ими всегда стремятся воспользоваться наши известные «доброжелатели» — это исторический факт.