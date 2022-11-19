Четыре автомобильных пролета установлены на Крымском мосту

Фото: Пресс-служба Росавтодор

Строители завершили установку (надвижку) всех четырех пролетов автомобильной части Крымского моста, ранее обрушившейся в результате взрыва. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале, что первые две конструкции уже в проектном положении — аналогичная процедура ждет третью и четвертую в ближайшее время.

На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета. Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов. Третий и четвертый пролет тоже в ближайшее время будут опущены в проектное положение, и начнем следующий этап работ, — написал Хуснуллин.

Ранее вице-премьер заявил, что движение по всем полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря. Тогда же он уточнил, что часть грузового транспорта при необходимости может проезжать по автомобильной части транспортного объекта.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами ЧП стали четыре человека.