Четверо россиян пропали без вести после атаки ХАМАС на Израиль

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Арабо-израильский конфликт

Посольство России считает четверых граждан РФ пропавшими без вести после атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей дипломатического ведомства. По словам пресс-секретаря посольства Марии Рязановой, в настоящее время нет никаких подтвержденных данных о погибших в результате атак россиянах.

По состоянию на 16:00 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует, — говорится в сообщении.

Представители посольства также подчеркнули, что они получили обращения от родственников девяти граждан России, проживающих в Израиле или находящихся там временно. Они не могут установить с ними связь.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что ведомство предпринимает все усилия для того, чтобы выяснить, кто из граждан России нуждается в помощи после атаки ХАМАС на Израиль. По его словам, МИД РФ готов эвакуировать лиц, желающих покинуть территорию страны.

По данным Telegram-канала SHOT, в настоящее время в секторе Газа находятся 1,2 тысячи россиян, никто из них не пострадал в ходе вооруженного конфликта. Всего же в Палестине проживают около 2 тысяч граждан России, некоторые из них уже обратились за помощью в посольство.