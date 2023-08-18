Чернышенко заявил о сокращении дефицита кадров в области ИИ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Чернышенко

Дефицит кадров в области разработки искусственного интеллекта постепенно сокращается, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на площадке форума «Армия-2023». По его словам, которые приводит ТАСС, для преодоления дефицита необходимо готовить около 10 тысяч специалистов в год.

[Дефицит], конечно, сокращается, но остается достаточно большим. Это около 10 тысяч специалистов в год, которые нам необходимо готовить, — рассказал он.

Чернышенко также подчеркнул, что внедрение технологий искусственного интеллекта в работу организаций может привести к снижению операционных расходов. Предполагается, что экономический эффект составит около 400 млрд рублей, а к 2025 году он может достигнуть 1 трлн рублей. Проект обновленной стратегии национального развития ИИ представят премьер-министру России Михаилу Мишустину уже в сентябре. В ноябре с ним ознакомится президент РФ Владимир Путин.

Ранее на форуме «Армия-2023» показали новый вид барражирующих боеприпасов с искусственным интеллектом «Тубус». Он применяется против бронированных целей или укрепленных районов противника, уничтожая цель по фотографии и координатам, загруженным в его память.