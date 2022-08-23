Чернышенко раскритиковал подорожание ледовой арены в Новосибирске

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко прибыл 23 августа в Новосибирск с рабочим визитом, в ходе которого посетил строительную площадку новой ледовой арены. Он раскритиковал темпы ее строительства, а также потребовал провести служебную проверку о причинах удорожания, пишет «Сиб.фм», ссылаясь на пресс-службу зампредседателя правительства.

Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы! Заявлена потребность в миллиардах рублей на достройку. Я могу понять, когда дело в санкциях и удорожании материалов... Но дополнительно сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии — не принимается, — прокомментировал вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что на строительство объекта было выделено 6 млрд рублей, а эти средства можно было потратить на постройку 30 физкультурных центров. Он напомнил, что построить ледовый дворец спорта (ЛДС) поручил Президент России, а ответственность за строительство лично несут глава региона и чиновники Минспорта.

Вице-премьер потребовал провести служебную проверку о причинах удорожания, результаты которой до 15 сентября должны быть представлены в правительство.

О том, что стоимость строительства ледовой арены в Новосибирске может вырасти на 25–30% от изначальной цены, ранее сообщил и. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. Он объяснил подорожание срывом ряда поставок. По его словам, на данный момент ведутся работы по импортозамещению необходимых материалов.