Чернышенко рассказал, в качестве кого женщины могут принять участие в СВО Вице-премьер Чернышенко: желающих участвовать в СВО женщин можно направить в госпитали или волонтерами

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Волонтеры

Женщин, желающих участвовать в военной операции России на Украине, можно направить в госпитали или осуществлять волонтерскую деятельность, с таким предложением выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом он подчеркнул, что поддерживает позицию Министерства обороны страны, представители которого ранее заявили, что женщины не подлежат мобилизации.

Среди потенциальных добровольцев есть и женщины. Я разделяю позицию Минобороны, что в рамках частичной мобилизации женщины привлекаться не должны. Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтёром в случае соответствия и их согласия, — сказал Чернышенко.

Он добавил, что мужчины, которые не подходят под критерии призыва по частичной мобилизации и приема их в качестве добровольцев, но желают внести свой вклад, также могут быть привлечены к волонтерской деятельности и сбору гуманитарной помощи. Чернышенко поручил проработать с ведомствами и общественными организациями эти вопросы и сформировать альтернативные предложения.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут. По его словам, этого не было и нет в планах на будущее.