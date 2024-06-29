«Черный лебедь»: Пушков рассказал, к чему приведут дебаты Байдена и Трампа Пушков: в США начнется политическая драма после дебатов Байдена и Трампа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Президент США Джо Байден в прямом эфире показал неспособность руководить страной, из-за этого в Соединенных Штатах назревает крупная политическая драма, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, действующий хозяин Белого дома стал «черным лебедем» — фактором, резко меняющим ход событий.

В США назревает крупная политическая драма ввиду явной неспособности Байдена руководить страной. Вы ждали «черного лебедя» — появления неожиданного фактора, способного перевернуть ход мировых событий или, по крайней мере, сильно на них повлиять, нарушить их нынешнюю логику? «Черный лебедь» у вас перед глазами — это сам Джо Байден, — констатировал Пушков.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина призналась, что после теледебатов между действующим и бывшим президентами США Байденом и Дональдом Трампом ощутила беспокойство в связи с тем, что Киев является «заложником предвыборных эмоций». Кроме того, считает она, другие западные партнеры также могут изменить точку зрения по украинскому вопросу из-за влияния США.

Телеканал CNN уже провел опрос среди американцев об отношении к дебатам Байдена и Трампа. Большинство телезрителей — 67% — решили, что бывший американский лидер одержал победу над нынешним главой Белого дома. Известно, что телеканал популярен среди сторонников Демократической партии, которую представляет Байден.