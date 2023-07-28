Черноморский флот отработал ракетную стрельбу по судну в море Минобороны РФ: Черноморский флот провел учение с пусками ракет по судну-мишени

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Корабли Черноморского флота РФ провели учения, в ходе которых отработали ракетные стрельбы по судну-мишени в акватории Черного моря, сообщает Минобороны в Telegram. По данным ведомства, в маневрах участвовали корабли, истребители и береговые ракетные комплексы.

Стрельбы по мишени, находившейся в западной части акватории моря, провели противокорабельными ракетами берегового базирования «Уран», а также ракетами морского и воздушного базирования «Москит» и «Х-31А».

В учении была задействована группировка разнородных сил в составе ракетных катеров «Ивановец» и «Р-60», многофункциональных истребителей Су-30СМ морской авиации Черноморского флота и расчетов береговых ракетных комплексов «Бал», — отметили в военном ведомстве.

Стрельбы прошли успешно — ракеты попали в цели в расчетное время.

Ранее сообщалось, что корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил КНР начали совместное патрулирование в Тихом океане. Это патрулирование стало для представителей двух стран уже третьим по счету за последнее время. Военным кораблям двух стран предстоит мониторить акваторию и охранять объекты морской экономической деятельности России и КНР.