«Черная неблагодарность не омрачит подвига»: Захарова о гибели миротворцев Захарова пожелала светлой памяти погибшим в Карабахе российским миротворцам

Фото: NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале пожелала светлой памяти российским миротворцам, погибшим в Карабахе при выполнении своего воинского долга. Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с миротворцами попал под обстрел при возвращении с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг.

Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе. Черная неблагодарность, которой нечистоплотные пытались подвергнуть сомнению их деятельность, не омрачит их подвига, но вечным позором ляжет на клеветников, — написала Захарова.

Она обратила внимание, что в тексте заявления, подписанного в Праге 6 октября 2022 года по итогам встречи лидеров Азербайджана, Армении и Франции с участием представителя Евросоюза, Баку и Ереван взаимно признали территориальную целостность и суверенитет на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Таким образом премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Карабах частью Азербайджана, однако в тексте нет ни слова о правах и безопасности жителей региона, отметила Захарова. Вопросы о том, почему Пашинян сделал именно так, и почему Париж и Брюссель подтолкнули к этому армянские власти, нужно задавать им, заключила она.

Минобороны России сообщило, что обстоятельства гибели военнослужащих миротворческих сил в Карабахе выясняют представители следственных органов РФ и Азербайджана. По данным военного ведомства, автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия, в результате все находившиеся в машине военные погибли.