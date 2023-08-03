Чемпиона России по боксу арестовали за развращение малолетних Боксера Артура Осипова арестовали по делу о развращении несовершеннолетних

Фото: vk.com/id40739349

Артур Осипов

Российского боксера, чемпиона России и чемпиона СНГ Артура Осипова арестовали в рамках уголовного дела о совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетним, передает ТАСС со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов в Тамбовской области. Спортсмен помещен под стражу до 26 сентября.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября. В настоящее время он находится в СИЗО, — говорится в сообщении.

Артур Осипов является чемпионом России и чемпионом СНГ. Мастер спорта родился в Тамбовской области, выступает в средней и во второй средней весовых категориях под псевдонимом «Черная молния».

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