Чемпиона мира по джиу-джитсу задержали в Ингушетии по делу о пособничестве ФСБ задержала чемпиона по джиу-джитсу Имагожева из-за контактов с ИГ в Ингушетии

Фото: НАК

Сотрудники ФСБ задержали чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева по подозрению в пособничестве боевикам ячейки ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Ингушетии, передает РЕН ТВ. Речь идет о группировке под руководством Амирхана Гуражева, ликвидированной в Карабулаке в ходе КТО.

Задержанный оказывал террористам ИГИЛ содействие в их преступных действиях, — сообщил источник РЕН ТВ в силовых структурах.

«Известия» опубликовали видео с кадрами задержания. Газета пишет, что спортсмен, согласно данным спецслужбы, поддерживал связь с разыскиваемыми террористами и оказывал им содействие в преступлениях.

Ингушские боевики были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в городе Карабулаке. Режим КТО был объявлен вечером 2 марта, силовики блокировали террористов в одном из многоквартирных домов. Были опубликованы кадры перестрелки.

3 марта режим КТО сняли, были уничтожены шесть членов бандформирования. В Национальном антитеррористическом комитете сообщали, что среди местного населения и правоохранителей никто не пострадал. По данным НАК, боевики были причастны к ряду преступлений, в том числе к нападению на пост ДПС и убийству трех полицейских в марте 2023 года.