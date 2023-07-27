Челябинский депутат подал в суд на коллегу из-за сравнения с Кончитой Вурст Ural Mash: депутат Астафьев подал в суд на коллегу Корнева из-за сравнения с Кончитой Вурст

Фото: Gerald Matzka/dpa/Global Look Press

Кончита Вурст

Telegram-канал Ural Mash сообщает, что депутат и руководитель исполкома в Металлургическом районе Челябинска Сергей Астафьев подал в суд на своего коллегу Владимира Корнева, руководителя регионального отделения «Гражданский комитет России». По информации канала, Корнев сравнил Астафьева с трансгендером и звездой Евровидения-2014 Кончитой Вурст.

Ural Mash пишет, что Корнева возмутило, что его коллега опубликовал фото с бьюти-процедур для мужчин. Депутат прифотошопил к снимку длинные волосы и сравнил парламентария с Вурст. Также Корнев провел опрос среди 17 человек, спросив у них, кто еще заметил схожесть депутата и трансгендера.

Ранее член ЛДПР Дмитрий Свищев призвал парламентариев избавиться от образа «пузатого депутата, останавливающегося отдышаться на каждом пролете думской лестницы». Он считает, что справиться с проблемой поможет введение для парламентариев обязанности ежегодно сдавать нормы ГТО. Кроме того, Свищев уверен, что депутаты должны заняться своим здоровьем — отказаться от вредных привычек, пересмотреть режим питания и заняться спортом.