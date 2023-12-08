«Человек слова и дела»: в Крыму поддержали выдвижение Путина в президенты Сенатор Ковитиди: крымчане поддерживают выдвижение Путина в президенты

Фото: Совет Федерации

Ольга Ковитиди

Жители Крыма поддерживают выдвижение Владимира Путина в президенты России, заявила NEWS.ru сенатор Совета Федерации от республики Ольга Ковитиди. По ее словам, крымчане испытывают благодарность по отношению к главе государства за то, что он протянул им руку помощи в сложный период. Кроме того, на их решение повлияла его роль в возвращение Крыма в состав России.

Мы, крымчане, во всех последующие поколениях будем благодарны нашему президенту за то, что у него хватило силы духа и решительности протянуть нам руку помощи в самый сложный для нас период. <...> Он свой, наш, родной и понятный, смелый, не бросающий беззащитных людей в беде, — заявила она.

По словам Ковитиди, жители Крыма также хорошо помнят жизнь в условиях водной, энергетической и продовольственной блокады со стороны властей Украины. Однако благодаря решениям президента эту ситуацию удалось исправить, отмечает она. Сенатор подчеркивает, что развитие инфраструктуры полуострова, появление новых вокзалов, детских садов, школ и больниц с новейшим оборудованием — это заслуга Путина.

Путин — человек слова и дела, человек конкретных дел и огромной личной ответственности, не дающий заднюю при виде опасности, — отметила она.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что решение Владимира Путина о выдвижении на выборах имеет важное значение не только для России, но и для всего мира. По его мнению, оно говорит о любви действующего главы государства к своей стране и желании защитить ее от угроз.