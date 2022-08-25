Человек или зверь: в России снова заговорили о клетках в судах Законопроект о запрете клеток в судах четыре года лежит в Госдуме без движения

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

После громкого ареста журналистки Александры Баязитовой с подачи сенатора Андрея Клишаса в России вновь разгорелась дискуссия о необходимости отмены клеток и «аквариумов» в залах суда. Соответствующий законопроект лежит в Госдуме с 2018 года и, несмотря на поддержку многих известных политиков, еще не был вынесен даже на первое чтение. При этом сенаторы, правозащитники и адвокаты сходятся в том, что для рассмотрения большинства дел такие экстраординарные меры безопасности не нужны, они только вредят подсудимым и облику суда.

Четыре года промедления

В середине августа силовики задержали троих администраторов финансовых Telegram-каналов по обвинению в вымогательстве. Среди них была автор канала «Адские бабки» Александра Баязитова. На заседании суда по мере пресечения журналисты сделали множество фотографий Баязитовой-обвиняемой. На снимках женщина, больная диабетом, держится за черные прутья небольшой клетки, а за ней расположена деревянная лавка. Суд оправил ее в СИЗО, опасаясь, что под домашним арестом она скроется, уничтожит доказательства или будет угрожать свидетелям.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Александра Баязитова

Появление журналистки в клетке зада суда вновь активизировало тему гуманности использования подобных мер ограничения свободы по отношению к обвиняемым в ненасильственных преступлениях, чья вина еще не доказана судом. Высказался об этом, например, Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас («Единая Россия»).

Человека нельзя держать в клетке в зале суда, тем более что на данный момент вина его не доказана. Обвинение не связано с терроризмом или актами насилия, — написал он.

Пресс-секретарь политика объяснил NEWS.ru, что вопрос ограничений на использование клеток в зале суда следует адресовать в Госдуму: именно в нижнюю палату еще в 2018 году был внесен законопроект, который должен прекратить эту практику.

Документ, соавтором которого выступал сам Клишас, «завис» на первом чтении. В декабре 2018 года правовой комитет ГД заключил, что проект требует дополнительного обсуждения, так как его реализация «может создать трудности в обеспечении надлежащих порядка и условий для рассмотрения судами уголовных дел и безопасности участников уголовного судопроизводства». С тех пор в рассмотрении документа произошла только одна подвижка: в 2021 году был назначен ответственный комитет.

Соавтор законопроекта, член Совфеда Ольга Ковитиди («Единая Россия») в разговоре с NEWS.ru объяснила, что сенаторы сделали всё, что могли — реализовали право на законодательную инициативу.

Вопрос [о том, почему законопроект не рассматривается] надо задавать не нам. Вопрос надо задавать там, где сейчас находится этот закон (в Госдумы. — NEWS.ru), — сказала она.

Глава Совета Федерации Валентина Мативенко неоднократно говорила о необходимости принять этого законопроект. В последний раз она затрагивала эту тему в начел февраля, объявив о планах провести рабочее совещание с представителями всех ведомств по этому поводу.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации Валентина Матвиенко

Если посчитать, сколько из бюджета заплачено денег за нарушения прав граждан, за несоблюдение презумпции невиновности (по требованиям ЕСПЧ. — NEWS.ru), то уже можно было бы и закрыть эту тему, — говорила она.

В нижней палате промедление с рассмотрением законопроекта никак не объясняли. Депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»), который значится соавтором документа, отказался разговаривать о нем с NEWS.ru, предложив пообщаться с сенатором Клишасом.

Экспертам тоже непросто понять, почему документ не продвинулся в парламенте. Бывший московский судья и депутат Мосгордумы (КПРФ) Сергей Савостьянов говорит, что это необъяснимо: «законопроект был внесен до всех событий, которые могли бы объяснить загруженность государственной машины». В разговоре с NEWS.ru он предположил, что депутаты просто считают инициативы о гуманизации наименее важными.

Безусловно, это связано и с переоборудованием залов судебных заседаний по всей стране, что требует большого финансирования. И, наверное, есть сопротивление силового блока, который традиционно относится с настороженностью ко всем проявлениям либерализации, — сказал он.

Кроме того, по его словам, депутаты могут опасаться принимать такой законопроект, потому что после первого же непредвиденного инцидента их обвинят в решениях, которые повлекли тяжкие последствия. О том, что политики могут бояться ответственности, говорит и бывший общественный омбудсмен по делам предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи.

Сейчас принимают решения по принципу «лишь бы чего не вышло». Если ты начинаешь какую-то либерализацию, тебя обвиняют чуть ли не в предательстве. Такой человек волевой редко находятся, а остальные ждут оклика сверху, — сказал он NEWS.ru.

Однако у него есть и другая версия: депутатам просто «не до этого закона», потому что они не считают эту проблему не настолько серьезной. Он рассказал, что общается с бывшими политиками и предпринимателями, которые находятся под стражей и они признаются, что начали по-другому воспринимать подобные инициативы только после попадания в зал суда.

В то же время член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Екатерина Винокурова считает, что возобновление дискуссии о клиентках в зале суда на фоне ареста журналистки Баязитовой — «попытка заболтать главную проблему»: заключение под стражу людей, обвиняемых в ненасильственных преступлениях.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Александра Баязитова

Пребывание в клетке во время судебного заседания — это три-четыре часа, а в СИЗО людей маринуют по два-три года, — подчеркнула она.

Баязитову действительно отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве, несмотря на диабет и больную мать на иждивении. Правозащитница напомнила, что сейчас следственные изоляторы заполнены на 96%. Проблему слишком частых арестов начали обсуждать еще в мае, когда о ней заговорил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев однако до сих пор никаких изменений не было.

«Судья смотрит на зверушку»

Внесенный в 2018 году законопроект предполагает дополнение Уголовно-процессуального кодекса России одним положением: «Запрещается помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины <...> [в залах суда], а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с защитником». В пояснительной записке авторы инициативы приводят несколько аргументов: сложность общения подсудимого с адвокатом, морально-психологический аспект и решения ЕСПЧ по этому вопросу. В записке говорится, что реализация законопроекта не потребует выделения средств из бюджета.

При внесении документа сенатор Клишас говорил, что замену клеткам должны найти ведомства, «которые отвечают за безопасность всех участников процесса». Глава Совфеда Матвиенко называла практику использования клеток негуманной.

Такого же мнения придерживается соавтор законопроекта, сенатор Ковитиди. В разговоре с NEWS.ru она заявила, что содержание человека в клетке или «аквариуме» (боксе из пуленепробиваемого стекла) нарушает презумпцию невиновности, «которая является неотъемлемой и фундаментальной частью права на судебное разбирательство».

Как можно содержать подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в металлической клетке как животное, как зверя? Даже нахождение в стеклянной кабине травматично для психики человека, — подчеркнула она.

По ее словам, нахождение подсудимых в клетках вредит не только их имиджу, но и имиджу всей судебной системы России. Человек, оказавшийся за решеткой, «не может толком общаться с адвокатом, может в полной мере реализовывать свои права на защиту».

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Мораль и право находятся рядом. Как будут относиться судьи к подсудимому, если мы заведомо помещаем его в клетку? На уровне подсознания растет восприятие судьей того, что обвиняемый уже опасен, — добавила она.

С членом Совфеда согласны все опрошенные NEWS.ru эксперты. Бывший судья Савостьянов уверен, что в большинстве случаев использование клеток избыточно: реально изоляционные боксы нужны не более чем на 10% заседаний. По его словам, безопасность в зале суда могут обеспечить вооруженные приставы и сотрудники судебного полка полиции.

Люди, которые обвиняются в коммерческих преступлениях, хищениях, мошенничестве — понятно, что это, как правило, синие воротнички, которые тяжелее ручки ничего в своей жизни не держали. Так зачем такие избыточные меры? Одного-двух конвоиров вполне достаточно, — подчеркнул он.

Эксперт признает, что «аквариумы» могут понадобиться для подсудимых, которые обвиняются в особо тяжких преступлениях. Однако конструкцию самих аквариумов нужно модернизировать так, чтобы они позволяли человеку свободно общаться со своим защитником и обмениваться с ним документами.

Зампред Общественного совета при ГУ МВД по Москве, член Общественного совета в управлении ФССП по Москве и экс-председатель столичной ОНК Вадим Горшенин предлагает четко разделять преступления по стремени тяжести. По его словам, в таких случаях как у Баязитовой клетки унижают достоинство неосужденного человека, однако в зал суда попадают и другие люди: рецидивисты, убийцы, люди с неуравновешенной психикой. Он уверен, что они могут представлять реальную опасность другим людям в зале суда.

У нас есть статьи про бизнес, про вымогательство — статьи, не связанные с тяжкими преступлениями. Вот для этих людей, наверное, клетки не нужны. Для тех, кто с тяжкими преступлениями, повлекшими ущерб жизни или здоровью — наверное, их нужно именно так держать. А как еще? — сказал он NEWS.ru.

Правозащитник Хуруджи в разговоре с NEWS.ru признался, что не знает ни одного человека, который выступал бы за сохранение клеток в судах. В 2018 году, когда сенаторы внесли законопроект, он с бизнес омбудсменом Борисом Титовым радовался, что «наконец-то этот позор в судах уйдет в прошлое».

Когда человек сидит в клетке, его судья не воспринимает как человека — для него это обезьянка. Образованный человек превращается для судьи в животное. Судья смотрит на зверушку и всё, что эта зверушка говорит, не воспринимает, — уверен он.

Предложения о разделении подсудимых по их статьям он считает лукавством. По его словам, нападения на заседаниях без клеток случаются крайне редко.

Клетки и «аквариумы»

В 2019 году в Щербинском суде Москвы 18-летний обвиняемый в убийстве сестры попытался совершить побег. Он находился в «аквариуме» — кабине из пуленепробиваемого стекла, у которой вместо крыши металлические перекладины с отверстиями для поступления воздуха.

Мужчина выбрался из «аквариума» через отверстия в крыше, проломил плитку потолка и залез в подпотолочное пространство. Стеклянный бокс ему не помешал, а чтобы достать подсудимого полицейским пришлось использовать дубинки и электрошокер. Когда его достали, силовикам пришлось заковать его в наручники.

Фото: скриншот с видео/vk.com

В этом случае перекладины крыши «аквариума» даже помогли «беглецу» — именно на них он смог подтянуться. Сам бокс его не остановил, а на возможности полицейских поймать его наличие этой меры безопасности никак не повлияло.

Не помешало наличие «аквариума» и другим преступникам: членам преступной группировки, известной как «банда ГТА». Они останавливали машины на ночной трассе и расстреливали водителей и пассажиров через лобовое стекло. В Мособлсуде они предприняли попытку побега — не в зале заседаний, где они содержались в стеклянном боксе, а в лифте на выходе из здания. Они напали на конвоиров, а затем устроили перестрелку. Трое преступников были убиты сотрудниками Росгвардии.

При этом задача «аквариумов», как и клеток — обеспечение безопасности в здании суда. Впервые в российском суде клетка появилась в 1992 году. Тогда в Ростовском доме правосудия рассматривалось дело серийного убийцы Андрея Чикатило, и правоохранительные органы опасались, что родственники жертв попробуют устроить самосуд над преступником. Позже подобные клетки начали появляться и в других судах, где рассматривались уголовные дела.

Позднее металлические клетки начали заменять на «аквариумы». По словам бывшего судьи Савостьянова, во многом эта замена была обусловлена позицией ЕСПЧ. Он считает, что это более гуманная мера, однако и она вызывает вопросы. Так, нахождение подсудимого в стеклянном боксе не обеспечивает должной возможности общаться с адвокатом.

Кроме того, в «аквариумах» существует проблема с вентиляцией, что ухудшает условия для подсудимого. На это же жалуется адвокат Сергей Севрук. Он рассказал NEWS.ru, что общаться с подзащитным в стеклянном боксе трудно, а воздуха находящимся в нем людям не хватает.

При этом «аквариумы» вызывают протесты ЕСПЧ не меньше, чем клетки. В 2020 году европейский суд в очередной раз указывал на недопустимость использования таких приспособлений: они противоречат запрету на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. До выхода России из Совета Европы заявители, оказавшиеся в клетках или «аквариумах», могли отсудить у РФ 600 тысяч рублей компенсации.

В советском суде, как и в суде Российской Империи, никаких «клеток» не было. Нет их и в других странах. Показателен в этом смысле суд над террористом Андерсом Брейвиком: он убил восемь человек, взорвав бомбу в правительственном квартале Осло, а затем расстрелял 69 человек в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя.

Террорист не просто не находился в клетке во время заседания, но и не был закован в наручники. Это позволило ему во время слушания апелляции вскинуть руку в нацистском приветствии.