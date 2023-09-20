«Человеческий фактор»: в Госдуме назвали причину взрывов газа в жилых домах Депутат ГД Хованская назвала человеческий фактор причиной взрывов газа в домах

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Одной из наиболее частых причин взрывов газа в жилых домах является человеческий фактор, считает депутат Госдумы, председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан ЖКХ Галина Хованская. В беседе с «Радио 1» она уточнила, что законы и инициативы навряд ли смогут в действительности изменить ситуацию.

Никакие инициативы и законы ситуацию не поменяют, пока мы человеческий фактор не исключим. Такие случаи происходят иногда не по злому умыслу, а из-за случайности, — пояснила парламентарий.

Депутат подчеркнула, что государству необходимо потратить деньги на установку газовых анализаторов. Она отметила, что эти средства можно выделить из бюджета или включить оплату за них в квитанцию ЖКУ в строку капитального ремонта.

У нас почему-то есть деньги на то, чтобы похоронить, переселить граждан, выплатить компенсации, а вот для того, чтобы установить газовые анализаторы, даже самые дешевые, на это денег нет, — возмутилась парламентарий.

В подмосковной Балашихе утром 20 сентября прогремел взрыв. В результате происшествия были разрушены несколько этажей, погибли люди. Как минимум 10 квартир получили серьезные повреждения.

Очевидица рассказала, что взрыв бытового газа в Балашихе вызвал повреждения в соседнем доме, в нем выбило двери и окна. По словам женщины, двери были повреждены по всему стояку.