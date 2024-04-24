«Чего так мало?»: Путин возмутился объемами помощи пострадавшим от паводков Путин заинтересовался разницей в данных по помощи пострадавшим от паводков

Помощь в пострадавших от паводков регионах получили чуть более 10% заявителей, обратил внимание президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Министры доложили главе государства, что в Курганской области выплаты получили 1500 человек из 15 тысяч подавших заявления, а в Тюменской области 87 семей из 320.

В Оренбургской области, как вы мне написали, передо мной ваша записка, принято более 400 тысяч заявлений на оказание финансовой помощи. А выдано 46 тысяч. Это чуть более 10%. И во всех субъектах то же самое в процентом соотношении. Чего так мало-то? — спросил президент.

Также глава государства заявил о необходимости детально оценить и скорректировать размеры компенсационных выплат гражданам. По его словам, подходы здесь должны быть «единые и справедливые — вне зависимости от бюджетной обеспеченности регионов».