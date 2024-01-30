«Чечетка на глазах у сокамерников»: депутат высказался о будущем «Би-2» Депутат Луговой: участникам «Би-2» грозит тюрьма в случае возвращения в РФ

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Солист рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник)

Участникам группы «Би-2» грозит тюрьма в случае депортации из Таиланда в Россию, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. В своем Telegram-канале парламентарий написал, что с удовольствием бы посмотрел на то, как исполнители «выплясывают чечетку на глазах у сокамерников».

Ребята пусть готовятся: скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников. Лично я бы с огромным удовольствием на это посмотрел, — говорится в сообщении.

Депутат подчеркнул, что музыкальную группу можно охарактеризовать только как «подонки». При этом Луговой добавил, что определять, есть ли в действиях исполнителей состав преступления, должны соответствующие ведомства, такие как прокуратура, Следственный комитет, МВД или ФСБ.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал аннулировать загранпаспорта музыкантам рок-группы «Би-2» для их депортации в Россию и привлечения к уголовной ответственности за дискредитацию России. Он отметил, что за пределами страны подобные дела превратятся в «висяк».