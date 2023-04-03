«Часть пропаганды Запада»: Небензя оценил ядерную угрозу со стороны России Постпред при ООН Небензя: Россия никому не угрожает ядерной войной

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Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что Россия не несет ядерной угрозы другим странам. Слова дипломата приводит ТАСС. Согласно утверждению Небензи, сообщения об обратном являются частью западной пропаганды.

Что касается ядерной войны, то я сплю хорошо, потому что знаю, что по крайней мере мы не просим о ядерной войне, не угрожаем ядерной войной. <...> Весь этот нарратив о том, что Россия угрожает миру ядерными боеголовками, является частью пропаганды, — сказал постпред.

При этом он отметил, что ядерная доктрина РФ предусматривает «несколько четких сценариев» применения такого типа оружия. Однако в настоящее время, по словам Небензи, «определенно не та ситуация», которая подразумевается российской доктриной.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что 1 июля Москва завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам российского руководителя, на белорусских аэродромах уже сейчас расположены десять самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

При этом экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что заявление Путина не являются блефом.