«Часики тикают»: Медведев об актуальности фильма «Оппенгеймер» Медведев назвал голливудский фильм «Оппенгеймер» мегаактуальным

Фото: Universal Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постер к фильму «Оппенгеймер»

Голливудский фильм «Оппенгеймер» про американского физика-теоретика, которого называют «отцом атомной бомбы», является сейчас мегаактуальным на фоне ядерной угрозы, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время интервью СМИ. По его словам, которые приводит ТАСС, «часики тикают».

К сожалению, мегаактуальным сейчас является другой фильм — «Оппенгеймер». Часики тикают, — высказался Медведев.

Ранее «Оппенгеймер», режиссером которого выступил Кристофер Нолан, был признан лучшим фильмом на премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Кинолента получила награды в семи из 13 номинаций, на которые претендовала. Звание за «Лучшую мужскую роль» досталось актеру Киллиану Мерфи, сыгравшему главного персонажа Роберта Оппенгеймера. Роберт Дауни — младший в свою очередь получил награду за «Лучшую мужскую роль второго плана».

До этого режиссер Чарльз Бэнд заявил о планах снять комедию по мотивам двух самых успешных фильмов прошлого года — «Барби» и «Оппенгеймер». Картина будет называться «Барбигеймер» и расскажет историю про куклу-ученого, пытавшуюся изобрести ядерную бомбу. Дата выхода пародийного фильма пока не раскрывается.