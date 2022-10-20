Цеплялась до последнего: в Госдуме дали оценку «агонии» Трасс Депутат Госдумы Новиков оценил "агонию" Лиз Трасс :Цеплялась до последнего

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил NEWS.ru, что отставка премьера Великобритании Лиз Трасс не стала неожиданностью, поскольку она растеряла поддержку. Он добавил, что не стоит ожидать смены внешнеполитического курса Соединенного королевства.

Трасс, конечно, пыталась цепляться за власть, но сопротивление было бесполезным и бессмысленным. Она слишком быстро растеряла и так не очень сильную поддержку внутри своей собственной партии. В то же время, ее сменщик на данном этапе, с большой долей вероятности станет консерватор, до того, как пройдут новые выборы. Следовательно, не стоит ожидать смены общеполитического курса Великобритании, — заявил Новиков.

По его мнению, максимум что сделает новый кабинет — произведет уточнения во внутренней политики. Перемен во внешней политике точно не будет.

20 октября Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника. По данным СМИ, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. Она пробыла на посту 45 дней и останется еще на некоторое время до назначения преемника. До этого антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который скончался в 1827 на 119-м дне правления.

На отставку Трасс отреагировала представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что Великобритания не знала такого позора, как премьер-министр Лиз Трасс. Захарова отметила, что политик запомнилась своей безграмотностью и похоронами королевы Елизаветы II после аудиенции.