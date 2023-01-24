Путин заявил о дефиците лекарств и росте цен на них

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Несмотря на рост фармпроизводства, цены на лекарства выросли, а по некоторым препаратам наблюдался дефицит, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства добавил, что на российском рынке лекарств 60% составляют отечественные препараты.

Во-первых, цены подросли у нас за последнее время и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств.

Мы не запрещаем импорт, не ограничиваем его, мы работаем с иностранными производителями, которые традиционно работают на нашем рынке, — добавил глава государства.

Ранее Росздравнадзор предупредил о временных задержках в доставке лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем. В ведомстве уточнили, что дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке препаратов.

Также сообщалось, что недобросовестные организации предлагают гражданам внести предоплату за доставку лекарств без каких-либо гарантий. Предоплата может составлять от 50% до 100% стоимости лекарства. В Росздравнадзоре предупредили, что приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными.