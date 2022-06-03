«Цены будут идти вверх»: Путин о ситуации на мировом рынке продовольствия Путин: цены на продовольствие в мире будут расти из-за санкций против России

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

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Президент РФ Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что новые антироссийские санкции Запада только ухудшат ситуацию на глобальном рынке продовольствия. Он пояснил, что рестрикции США и ЕС усложнят ситуацию на мировых рынках удобрений. По этой причине «виды на урожай» станут значительно скромнее, а цены начнут «идти вверх».

Это (санкции Запада. — NEWS.ru) будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными. Значит, и цены будут идти только вверх. Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, просто глупая политика, которая ведет в тупик, — заявил Путин.

Также российский лидер сообщил о попытке Запада переложить ответственность за кризис на рынке продовольствия на РФ. Он отметил, что глобальный продовольственный кризис начался до начала спецоперации РФ на Украине, еще в феврале 2020 года.

Ранее директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков заявил, что рост цен на продовольствие в мире достиг исторического рекорда. Он также отметил, что из-за конфликта на Украине 13–15 млн человек по всему миру грозит голод.