«Центры будут туда смещаться»: что Путин сказал о создании третьей столицы

Фото: Сергей Отрошко/Росконгресс

Президент России Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину в ходе пленарного заседания ПМЭФ напомнили, что император Петр I «прорубил окно в Европу» и спросили о возможности создания третьей столицы. Что российский лидер сказал о новом финансово-политическом центре, как развивать регионы?

Что Путин заявил о третьей столице

Модератор мероприятия, политолог Сергей Караганов напомнил Путину, что Петр I вошел в историю, прорубив окно в Европу и создав новый город, перенеся туда столицу. В этой связи он спросил о возможности последовать примеру первого российского императора

«Петр Алексеевич – историческая личность. Он был царь всея Руси, а потом императором. Это были другие условия. <...> Как бы мы не были по нашей ментальности близки к быстрому принятию решения административного характера, все-таки нужно думать о том, что мы будем в явочном и приказном порядке предлагать обществу. Сегодня нужно заинтересовывать в движении вперед. <...> Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться», — ответил Путин.

Путин также отметил, что центр экономического развития России сдвигается, нужно развивать Сибирь и Дальний Восток.

Какой город планировали построить в Сибири

В 2021 году экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал строительство новых городов в Сибири.

«На встрече с представителями научной общественности Сибирского отделения РАН я дословно сказал о назревшей необходимости строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек. Именно научно-промышленных и экономических центров. Они как раз должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и для наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье. Такие центры дадут мощный импульс развитию Сибирского региона и в конечном счете — устойчивому развитию российской экономики», – заявил Шойгу.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Сергей Шойгу

URA.RU со ссылкой на высокопоставленного хакасского чиновника сообщал, что проект строительства первого нового города в Сибири с большой вероятностью будет основан на идее создания Электрограда в Минусинской долине, где в 1970-е годы пытались создать крупнейший в стране промышленный кластер. Проект не был реализован.

«От Абакана [столица Хакасии] к Трансибу идет железная дорога. Есть трасса Красноярск — Абакан — Минусинск — Кызыл. Поэтому там в советское время и начинали строить Электроград — 12 заводов должны были встать вдоль этой трассы. Но в перестройку все бросили, и там остались лишь разрушенные цеха и сваи так и не построенных производственных корпусов. Сейчас появилась идея реанимировать проект», — рассказал источник.

Сам Шойгу опирался на Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года и Национальную программу развития Дальнего Востока. Кроме того – на слова русского ученого Михаила Ломоносова.

«Вспомните пророческую мысль Михаила Ломоносова: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном. И достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке». Я убежден, что Ломоносов неслучайно Сибирь и Северный Ледовитый океан написал через союз «и». Их следует развивать вместе, а не раздельно. И потому фокусирование на развитии Сибирского региона сегодня своевременно и обоснованно», – говорил экс-министр.

По его словам, экономическая целесообразность строительства новых городов в регионе более чем обоснована.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Начнем с того, что Сибирь — это географический центр Евразии. Через этот регион проходят ключевые транспортные пути страны: от Транссиба до транссибирских авиамаршрутов. Сибирь является ключевым связующим регионом между Арктикой, Дальним Востоком, Центральной Азией и европейской частью России. Сегодня Сибирь является центром добычи нефти и газа. Здесь основные залежи природных ископаемых, драгоценных и редкоземельных металлов. Экономический потенциал центральной части Сибири, где имеется оптимальное сочетание недр, водных, лесных ресурсов, энергетики, значительный научный и промышленный, транспортный потенциал, остается нераскрытым», – отмечал он.

Также он напомнил, что на регион приходится более 40% лесных территорий России, бассейны крупных озер и рек — Енисея, Оби, Лены и Амура, Байкала, Телецкого озера, Пясино и других.

По его словам причина относительно низких темпов экономического роста и уровня жизни в Сибири при наличии природных ресурсов кроется в специфике производства и организации труда – в развитые в регионе отрасли экономики заточены на экспорт и привлекают сотрудников на работу вахтовым методом. Это, как и создание «продукции нижних переделов», вызывает отток населения в более инфраструктурно развитые регионы.

«Разве мы утратили способности к сложным разработкам для организации в Сибири выпуска такой [высокотехнологичной] продукции?» – вопрошал Шойгу в разговоре с РБК.

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