Центробанк сможет разрешать вывозить из России более $10 тысяч Путин позволил ЦБ давать разрешения на вывоз более $10 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк наделили полномочиями по выдаче разрешений на вывоз с территории России наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 000. Указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Регулятор наделили полномочиями «в целях применения указа президента РФ от 1 марта № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

Выдачу разрешений, как говорится в документе за подписью главы государства, станут осуществлять «в случаях и порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка Российской Федерации».

Запрет на вывоз из России наличной валюты на суммы более десяти тысяч долларов был введен в начале марта.

Ранее Центробанк России разрешил банкам выдавать клиентам наличные деньги с валютных счетов и вкладов, зачисленные с 9 сентября, в рублях по курсу банка. Схема работает следующим образом: выдаваемая банками сумма тоже выдается по их курсу, она не может быть меньше, чем рассчитанная по официальному курсу ЦБ на день выплаты.