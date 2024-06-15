Центробанк РФ хочет узаконить новые обязанности НПФ ЦБ обяжет НПФ с 2025 года выявлять конфликты интересов и управлять ими

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Банк России намерен обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 января следующего года выявлять конфликты интересов и управлять ими, говорится в сообщении пресс-службы регулятора в официальном Telegram-канале. Целью разработанного проекта является защита прав вкладчиков и застрахованных лиц.

В документе прописаны правила выявления конфликтов интересов, а также описываются конкретные ситуации, которые их вызывают. Эти ситуации НПФ обяжут предотвращать.

Требования, предъявляемые к НПФ, аналогичны подходам к регулированию конфликтов интересов профучастников, управляющих компаний и направлены на усиление защиты прав и законных интересов их клиентов, — говорится в публикации ЦБ России.

Министерство финансов РФ планирует развивать в стране систему добровольных корпоративных пенсий, заявила ранее начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов Наталия Каменская на конференции Investfunds Forum XV. Ведомство также считает, что такой вид выплат в перспективе должен быть закреплен на законодательном уровне.

Банк России установил курсы доллара и евро на основании внебиржевых торгов впервые после ограничений, наложенных США на МосБиржу, сообщал регулятор на своем сайте. Официальный курс доллара на пятницу, 14 июня, составил 88,21 рубля, а евро — 94,83 рубля.