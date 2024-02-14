В России передумали избавляться от Лоха и Шалавы В Госдуме отозвали законопроект о переименовании сел Лох, Шалава и Бухалово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы отозвали законопроект о переименовании населенных пунктов, которые могут быть восприняты как оскорбительные или уничижительные для жителей, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Речь идет о таких названиях, как Лох, Шалава и Бухалово.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что жители ряда населенных пунктов по всей стране сталкиваются с негативными ситуациями из-за оскорбительных названий и могут подвергаться травле. Однако парламентарии из комитета по региональной политике и местному самоуправлению пришли к выводу, что предлагаемые нормы противоречат действующим законам.

Инициативу о переименовании оскорбительных топонимов на рассмотрение в Госдуму внесли депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев. Изменения предлагалось внести в ст. 11 закона «О наименованиях географических объектов», дополнив ее положением, согласно которому запрещается употреблять оскорбительные и уничижительные слова в названиях населенных пунктов.

В мае 2020 года власти города решили изменить неблагозвучное название реки Херота после того, как краеведы доказали, что в исторических документах она упоминается под названием Хорота. Дорожный указатель с рекой Херота был очень популярен среди туристов, они любили с ним фотографироваться и выкладывать снимки в интернет.