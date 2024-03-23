«Цели не достигнут»: Мезенцев осудил теракт в «Крокусе» Госсекретарь Союзного государства Мезенцев назвал чудовищным теракт в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, которые хотели запугать тысячи людей, не достигнут своей цели, заявил в беседе с NEWS.ru государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. По его словам, ответственные за нападение должны в полной мере ответить перед законом за преступление, которому нет оправданий. Мезенцев назвал случившееся чудовищным террористическим актом «бесчеловечного варварства» против невинных, беззащитных людей.

Организаторы и исполнители этого акта бесчеловечного варварства, ставившие целью запугать тысячи и тысячи людей, цели не достигнут. В полной мере они должны ответить перед законом за преступление, которому нет оправданий, — как и не может быть лукавых западных объяснений и двояких трактовок случившегося, уже звучащих с Запада, — сказал Мезенцев.

Он обратил внимание на искренние слова соболезнования и широкой поддержки, которые выразили многие зарубежные лидеры в адрес президента России Владимира Путина и всех россиян. Как подчеркнул Мезенцев, это говорит о единстве в оценке случившегося как «бесчеловечного акта террора». Он также отметил слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который пожелал мужества и стойкости родным, близким погибших и пострадавших. По словам Мезенцева, это весомо подтверждает сплоченность россиян и белорусов на протяжении многовековой совместной истории.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что шокирован новостями о теракте в «Крокус Сити Холле». Глава государства осудил терроризм во всех его проявлениях и обратил внимание, что ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).