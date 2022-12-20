Цеков высмеял чиновника из США за слова о быстрой победе НАТО над Россией Сенатор Цеков назвал артистом конгрессмена из США за слова о победе НАТО над Россией за три дня

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Член Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» расценил заявление члена палаты представителей США от Республиканской партии Адама Кинзингера о том, что у НАТО получится победить Россию за три дня, как слова артиста, который желает удержаться в информационном поле. По мнению сенатора от Республики Крым, такие политики делают заявления, не задумываясь о последствиях.

Такие государственные деятели совершенно никчемны и ничтожны, но они даже не государственные деятели, они политики, которые думают только о том, чтобы звучать в информационном поле, — сказал Цеков.

Ранее издание Foreign Policy писало, что страны Североатлантического альянса сократили свои поставки вооружений Украине, чтобы подготовиться к войне с Россией. Отмечается, что у Пентагона есть определенные пороговые значения боеприпасов, из-за которых дальнейшие поставки оружия Киеву невозможны. Журналисты при этом допускают, что столкновение НАТО и России может также начаться в Сувалкском коридоре, который находится на границе РФ с Прибалтикой.

Политолог Евгений Сатановский предполагает, что полноценное столкновение НАТО и России нельзя исключать в будущем. По его словам, в следующие 10–15 лет в мире возможны крупные вооруженные столкновения, а вслед за конфликтом с Украиной может начаться конфликт с Польшей.