Цеков рассказал, как Кучма в своё время получил звание почётного гражданина Цеков о лишении Кучмы звания почётного гражданина Керчи: «Непонятно за что присвоили»

Леонид Кучма / Фото Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что парламент Крыма лишил семерых украинцев республиканских госнаград, в их числе оказался Леонид Кучма. Бывшего президента Украины лишили звания «Почётный гражданин города-героя Керчь». По его словам, украинские власти раньше раздавали подобные награды из-за моды.

Непонятно за что ему звание присвоили. На Украине мода такая: президентам, бывшим президентам звания присваивать. Это ещё прошлый состав Верховного совета Крыма, когда там конъектура сплошная была, они так выстраивали отношения с Кучмой. С учётом того, что сейчас он принял сторону нацистов и фашистов, конечно, о каком почётном гражданине говорить, — отметил политик.

В чёрном списке также оказались Николай Балан, который в Крыму был начальником терруправления командования внутренних войск МВД Украины, а затем был командиром в Нацгвардии Украины, Игорь Воронченко, который являлся замкомандующего украинским флотом по береговой обороне, а сейчас работает в Минобороны Украины, экс-премьер Крыма Сергей Куницын, известный боксёр Александр Усик, а также участвовавшая в «Евровидении» певица Инна Бордюг, известная как Злата Огневич.