Цеков объяснил, кого касается законопроект о прекращении гражданства Цеков: гражданство РФ могут прекратить у тех, кто получит его после присоединения новых регионов

Фото: СФ РФ

Сергей Цеков

Гражданство может быть прекращено у тех россиян, которые получили его после вхождения в состав России новых регионов, паспорта будут изымать за антигосударственную и террористическую деятельность, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он подчеркнул, что по действующему закону у граждан по рождению прекратить гражданство нельзя.

В принятом законе есть прекращение гражданства для граждан РФ, принятых в гражданство и получивших паспорта РФ после вхождения в состав России новых регионов — так называемая оптация. У них можно прекратить гражданство, а у граждан по рождению прекратить гражданство нельзя, — сказал сенатор.

Сам Цеков считает, что подданства необходимо лишать не только получивших паспорта РФ по оптации, но и у граждан по рождению. Он посетовал на то, что сейчас нельзя лишить гражданства последних, даже если они рвут паспорта или создают добровольческие отряды на стороне ВСУ.

Мое предложение направленно на равенство всех граждан РФ, независимо от того, как ты стал гражданином России, — сказал он.

Проект о лишении гражданства дезертиров, экстремистов и дискредитирующих российскую армию внесли в Госдуму коллеги главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса по Совфеду. Авторы инициативы отметили, что согласно утвержденному в апреле закону «О лишении гражданства», паспорт может быть изъят за совершение преступления, которое создает угрозу безопасности России.

Речь шла исключительно о людях с приобретенным гражданством. Сенаторы предложили расширить действие закона на людей, которые приобрели паспорт РФ по факту рождения, а также на основании федерального конституционного закона.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», согласно которому лица с приобретенным подданством могут быть лишены российского паспорта за дискредитацию ВС РФ и действия, угрожающие национальной безопасности.