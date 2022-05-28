Цеков: Москва ответит, если поставляемые Киеву ракеты ударят по городам РФ

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Поставки дальнобойных видов вооружения со стороны США ведут к эскалации конфликта на Украине, заявил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, если американские ракеты ударят по городам России, это приведет к ответным действиям со стороны Москвы, пишет РИА Новости. Ранее в The Wall Street Journal сообщили, что украинские власти получат реактивные системы залпового огня (РСЗО) производства США в течение ближайших недель. Источник уточнил, что новое вооружение позволит наносить удары по объектам на десятки километров дальше, чем любая артиллерия, имеющаяся в данный момент у ВСУ.

Если эти ракеты могут достигать российских городов, это может привести к адекватному ответу (со стороны. — NEWS.ru) России, — заявил политик.

Цеков также назвал «непродуманным» решение по отправке вооружения Украине со стороны США. Он отметил, что действия американских властей направлены не только против России, но и против европейских стран.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что Россия надеется на торжество здравого смысла в вопросе предполагаемых поставок дальнобойных ракетных вооружений из США на Украину. Кремль исходит из заявлений официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение в этом вопросе ещё не принято. Он добавил, что Москва неоднократно доносила до американского руководства своё видение этой ситуации.