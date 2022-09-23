ЦБ зафиксировал максимальный рост спроса на наличные Центробанк зафиксировал максимальный рост спроса на наличные с начала марта

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Объем наличности в обращении начиная с 22 сентября вырос на 132,1 млрд рублей, передает РБК со ссылкой на статистику Банка России. В последний раз показатель превышал эту цифру 4 марта, когда объем наличных денег вырос на 151,5 млрд рублей

Уточняется, что статистика ЦБ отражает весь объем наличности, выпущенной в обращение через кассы и банкоматы банков, однако эта сумма близка к величине снятия наличных гражданами и компаниями, поскольку банки наполняют кассы в зависимости от спроса клиентов.

Зимой россияне активно снимали деньги с банковских депозитов и счетов: чуть больше чем за неделю с 24 февраля оборот наличных в стране увеличился на 2,9 трлн рублей. Однако отток прекратился после резкого повышения ставки ЦБ до 20%, а также ввода регулятором ограничений на снятие иностранной валюты.

Ранее ассоциация туроператоров РФ (АТОР) посоветовала гражданам при поездках в Турцию брать с собой наличную валюту (доллары, евро) и воздержаться от использования карт подсанкционных российских банков. Рекомендация появилась на фоне сообщений о прекращении обслуживания турецкими банками карт платежной системы «Мир» из-за угрозы новых санкций Министерства финансов США.