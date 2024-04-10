ЦБ поддержал закон о помощи пенсионерам против мошенников ЦБ поддержал механизм «второй руки» для переводов пенсионеров

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Банк России считает необходимым сделать обязательным для банков сервис «второй руки», сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме. По ее словам, сервисом смогут воспользоваться пожилые клиенты, чтобы привлекать доверенное лицо для подтверждения банковских операций. В свою очередь доверенные лица смогут блокировать подозрительные переводы.

Часто на такую удочку мошенников попадаются пожилые люди. И законодательно [следует] закрепить механизм «второй руки», когда человек может назначить близкого человека, доверенное лицо, который может заблокировать какой-то подозрительный перевод. Мы банкам рекомендовали такой сервис, но считаем, что было бы правильно закрепить его законодательно, — рассказала Набиуллина.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее предложила начать систематическую борьбу с телефонными мошенниками, которые пользуются приемами «непрямого гипноза». По ее словам, начать следует с психологического просвещения граждан.

Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова ранее рассказала, что мошенники стали использовать новую уловку для обмана россиян. По ее словам, теперь аферисты предлагают своим жертвам заработать на продвижении компаний по прокату велосипедов. По ее словам, схема предполагает переход по ссылке в Telegram-чат с куратором, который берет человека в оборот.