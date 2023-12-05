ЦБ поддержал увеличение первого взноса по льготной ипотеке

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Банк России поддерживает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В ЦБ также отметили, что пока не получали проект постановления с ужесточением условий.

Мы пока не получали такой документ. Детально сможем прокомментировать, когда его получим и изучим. В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, — отметили в ЦБ.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство России планирует повысить первоначальный взнос по семейной и льготной ипотеке. По его словам, в 2023 году прирост ипотечных портфелей составит более 3,5 трлн рублей.

Также сообщалось, что Минцифры опубликовало информацию о спросе на льготную ипотеку в регионах России. Наибольшее количество граждан, воспользовавшихся этой программой, проживают в Москве — 10,2 тысячи. На втором и третьем местах находятся жители Санкт-Петербурга (4,6 тысячи) и Московской области, где льготную ипотеку оформили 3,2 тысячи. За полтора года действия программы было оформлено 38,5 тысячи кредитов на сумму в 337 млрд рублей со средней ставкой в 4,2%.