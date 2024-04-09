ЦБ дал рекомендации кредиторам по работе с пострадавшими от наводнений Центробанк рекомендовал реструктурировать долги пострадавших от наводнений

Банк России рекомендовал кредиторам в упрощенном порядке принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы. При этом в особых случаях речь может пойти о реструктуризации по своим программам и о прощении долгов.

Сейчас право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 1,6 млн рублей — по автокредитам, 150 тысяч рублей — по кредитным картам или 450 тысяч рублей — по остальным кредитам и займам. Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам, — говорится в сообщении.

Центробанк разрешил рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта. Отмечается, что его можно будет предоставить позже.

Дамбу в Орске прорвало 5 апреля. После ЧП многие населенные пункты Оренбургской области подтопило, людей эвакуируют в безопасные места. Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков и губернаторы Оренбургской, Тюменской и Курганской областей ранее доложили российскому президенту Владимиру Путину о ситуации с паводками.

Власти Оренбургской области на фоне введения режима ЧС регионального характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь.