«Цап-царап»: Путин рассказал, как Запад «прикарманил» резервы России Путин заявил, что Запад присвоил российские золотовалютные резервы

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что Запад дискредитировал институт международных финансовых резервов. По словам российского лидера, сначала Запад их обесценил инфляцией в зоне доллар — евро, а потом и вовсе «прикарманил» российские золотовалютные резервы.

Используя доллар как оружие, США, да и Запад в целом, дискредитировали институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценили инфляцией в зоне доллар — евро, а потом и вовсе, цап-царап, прикарманили наши золотовалютные резервы, — заявил Путин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин обвинил Запад во враждебных действиях по отношению к России, одно из которых — заморозка валютных резервов страны. Решение недружественных стран заморозить российские валютные резервы глава правительства назвал кражей. По его словам, «декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы игнорируются представителями Запада».