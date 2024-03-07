Президент России Владимир Путин заявил, что его жизнь состоит из огромного числа разных мероприятий и событий, и сравнил ее с водопадом, который бесконечно льет. Во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища глава государства также рассказал о своем типичном дне.
Вы знаете, моя жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий. Я иногда сравниваю это, знаете, с водопадом. Как стоишь под водопадом, и бжжж — льет бесконечно, — сказал Путин.
Как отметил российский лидер, когда он остается наедине с близкими, то старается делать вид, что «все нормально». Однако, по словам Путина, он всегда осознает, что ему может поступить важный звонок или произойдет какое-то событие, на которое надо будет отреагировать, если это необходимо.
Ранее Путин принял участие в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Во время своей речи он заявил, что традиционные ценности являются фундаментом жизни и бытия. Глава государства подчеркнул, что именно они объединяют самых разных людей по всему миру и делают их равными. Путин также рассказал про общение с иностранными студентами в российских вузах. По словам президента, они могут отличаться внешне и иметь другой цвет кожи, но они такие же люди, как и все.