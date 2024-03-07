Дарья Кожемякина

«Льет бесконечно»: Путин сравнил свою жизнь с водопадом Путин сравнил свою жизнь с бесконечно льющимся водопадом

7 марта 2024 в 13:35

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова