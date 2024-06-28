Бывший солист «Тараканов» признан иноагентом Минюст внес в список иноагентов экс-солиста «Тараканов» Спирина

Бывший солист российской рок-группы «Тараканы», музыкант Дмитрий Спирин признан иностранным агентом, говорится на сайте Минюста. Уточняется, что певец выступал против СВО и распространял недостоверные сведения о России и ВС РФ. Музыкант не проживает в России.

Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, — говорится в сообщении ведомства.

Помимо Спирина реестр иностранных агентов включили российско-израильского политолога, историка Константина Пахалюка. Сообщается, что он также публиковал недостоверные данные о действиях властей РФ, и участвовал в деятельности НКО, признанных нежелательными в России.

Иноагентом признали также журналистку Фариду Курбангалееву, которая, говорится на сайте Минюста, тиражировала ложную информацию о решениях и действиях российских властей, осудила СВО. Кроме того, она является ведущей на платформе, предоставляемой иностранным агентом.

По аналогичным причинам в список иноагентов включили юриста Илью Шаблинского, политика Олега Шуршева и активистку Дарью Хейкинен.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы принял ходатайство следствия о заочном аресте Фариды Курбангалеевой. Ее обвиняют в оправдании терроризма в интернете. Отмечается, что сама экс-телеведущая в настоящее время находится за пределами России.

По данным СМИ, суд зарегистрировал ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции. Курбангалеевой инкриминируется оправдание терроризма в Сети, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет.