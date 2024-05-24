Бывший премьер Чечни назначен помощником Мишустина

Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Муслим Хучиев

Бывшего председателя правительства Чечни Муслима Хучиева назначили помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Соответствующее решение он назвал своевременным, добавив, что Хучиев полностью оправдает доверие главы кабмина и будет полезен для России.

Считаю решение о назначении Муслима Магомедовича на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным. Уверен, что он полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия, — написал Кадыров.

Хучиев уже реализовал свой талант на посту премьера республики, добавил глава Чечни. Он на деле доказал и показал, что является преданным делу профессионалом и патриотом родины, утверждает Кадыров.

В связи с назначением Хучиева Кадыров выразил благодарность Мишустину. По его словам, чеченский народ горд верой и правдой служить России.

Ранее сообщалось, что 18-летний министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров стал новым президентом футбольного клуба «Ахмат». Вице-президентом назначен первый замминистра ЧР по физкультуре и спорту Умар Даудов.