Бывшему послу США Салливану запретили въезд в Россию МИД России запретил въезд в страну 227 американцам

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Джон Салливан

Министерство иностранных дел опубликовало список из 227 американских граждан, которым запрещен въезд в Россию. В него также вошел бывший посол США в Москве Джон Салливан. В ведомстве отметили, что это решение было принято в рамках ответных мер на постоянно расширяющийся перечень санкций.

В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за «поддержку Кремля и специальной военной операции», въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев, — говорится в сообщении.

Включенные в список граждане США причастны к разработке и реализации русофобского курса, добавили в МИД. Речь идет о конкретных лицах в структурах исполнительной власти, деловом сообществе, медийной сфере и академических кругах, которые регулярно «отмечаются» враждебными выпадами в сторону РФ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз снял санкции с экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа, топ-менеджера АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также главы словацкого отделения мотоклуба «Ночные Волки» Йозефа Гамбалека. Кроме того, из санкционных списков исключили девять умерших фигурантов, включая командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина.